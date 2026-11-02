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Stroomstoring in Boxtel, oorzaak nog onbekend

In Boxtel is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon om vijf over elf en duurt naar verwachting tot kwart over twee vanmiddag. Het aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk.

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De oorzaak van de storing in Boxtel wordt nog onderzocht, meldt de netbeheerder. Het gaat om postcodegebied 5283.

Monteurs zijn aan het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De verwachting is dat de storing rond kwart over twee vanmiddag voorbij is.

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