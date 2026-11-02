Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Boekel: oorzaak nog onbekend

In Boekel is sinds kwart over drie vanmiddag een stroomstoring actief. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over zes vanavond is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Boekel begon vanmiddag om tien over drie. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet vastgesteld. De storing betreft het postcodegebied 5427.

De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert en storingen oplost, onderzoekt de oorzaak van het probleem. Naar verwachting zal de storing rond kwart over zes vanavond verholpen zijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.