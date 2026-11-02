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Stroomstoring in Boekel: oorzaak nog onbekend
In Boekel is sinds kwart over drie vanmiddag een stroomstoring actief. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over zes vanavond is opgelost.
De stroomstoring in Boekel begon vanmiddag om tien over drie. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet vastgesteld. De storing betreft het postcodegebied 5427.
De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert en storingen oplost, onderzoekt de oorzaak van het probleem. Naar verwachting zal de storing rond kwart over zes vanavond verholpen zijn.
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