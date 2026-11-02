Eenrichtingsverkeer Lignestraat Made tijdens vaccinatiesessie

Woensdagmiddag geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Lignestraat in Made. Het gaat om het gedeelte tussen de Crullaan en de Van den Houtstraat. Dit is vanwege een vaccinatiesessie van de GGD in de Amerhal. De maatregel geldt van twee tot zeven uur.

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Om het verkeer in goede banen te leiden, wordt verkeer vanuit de Van den Houtstraat omgeleid via de Kempsstraat. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Alleen lijnbussen mogen de Lignestraat in beide richtingen blijven gebruiken.

Verkeersregelaars begeleiden de lijnbussen en zorgen ervoor dat het overige verkeer veilig wordt omgeleid. Automobilisten wordt geadviseerd om rekening te houden met extra drukte rondom de Amerhal en het betreffende deel van de Lignestraat.