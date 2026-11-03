Vergunning voor dakverhoging in Den Bosch niet gepubliceerd

De vergunning voor het verhogen van een dak aan de Tweede Hervendreef in Den Bosch is al op 17 september 2026 verleend, maar is niet eerder gepubliceerd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het aanpassen van het dak van het hoofdgebouw op het adres Tweede Hervendreef 40. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De vergunning omvat bouwtechnische activiteiten en aanpassingen aan het omgevingsplan. Het besluit werd op 17 september genomen, maar de publicatie bleef uit, wat nu is rechtgezet.