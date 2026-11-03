Gemeente Eersel onder toezicht vanwege asielopvang

De gemeente Eersel staat onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het lukt de gemeente nog niet om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren, zoals de Spreidingswet vereist. Voor het einde van het jaar moet een plan van aanpak worden ingediend.

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Volgens de Spreidingswet moet Eersel zorgen voor 76 opvangplekken voor asielzoekers. Vanaf december 2026 wordt de opgave opnieuw verdeeld en verwacht de provincie dat dit aantal stijgt naar 121 plekken. Daarnaast vangt de gemeente al ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen op.

Het vinden van een geschikte locatie voor asielopvang blijkt ingewikkeld. De gemeente beschikt niet over eigen gebouwen die hiervoor kunnen worden gebruikt. Bovendien moet een locatie aan verschillende wettelijke en praktische eisen voldoen, zoals voldoende ruimte, aansluiting op stroom en riolering, en geschikte grond. Tot nu toe hebben eerdere onderzoeken geen geschikte plek opgeleverd.

Toezicht en plan van aanpak

Vanwege het ontbreken van opvangplekken staat Eersel onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente moet voor het einde van het jaar een plan van aanpak presenteren. Hierin wordt beschreven welke stappen nodig zijn om aan de opvangverplichting te voldoen. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2027 een nieuw voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het nieuwe college onderzoekt de eerder bekeken locaties opnieuw en wil zorgvuldig te werk gaan. Daarbij wordt gekeken hoe de opvang op een passende manier kan worden georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners tijdig te informeren en hen te betrekken bij het proces.