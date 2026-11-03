Omgevingsvergunning voor Wandelboslaan in Tilburg onder voorwaarden verleend

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van doosletters op een frame aan de Wandelboslaan 1. De bouwactiviteiten mogen onder voorwaarden worden uitgevoerd.

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Het besluit gaat over technische bouwactiviteiten die vergunningvrij zijn, maar voor andere werkzaamheden gelden wel voorwaarden. Het project omvat onder meer het aanleggen van een werk op locatie. Een omgevingsvergunning is nodig om te zorgen dat de veranderingen passen binnen de regels van de gemeente en geen overlast veroorzaken.