Nieuw Jeugdcollege Oss geïnstalleerd

Het nieuwe Jeugdcollege van de gemeente Oss is maandag officieel geïnstalleerd. Burgemeester Froukje de Jonge droeg in de raadzaal de ambtsketen over aan de nieuwe jeugdburgemeester Isa van den Elshout. Samen met drie jeugdwethouders vormt zij het Jeugdcollege 2026-2027. Het vorige Jeugdcollege nam tijdens de bijeenkomst afscheid.

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Het Jeugdcollege van Oss bestaat dit jaar uit jeugdburgemeester Isa van den Elshout en jeugdwethouders Nilüfer Betül Aksu, Jade van de Coevering en Saar van Mook. Alle vier zijn basisschoolleerlingen tussen negen en tien jaar oud.

De nieuwe jeugdburgemeester wil zich inzetten voor betere speelplekken voor oudere kinderen en meer toegankelijke sportactiviteiten. Daarnaast wil zij dat kinderen meer inspraak krijgen bij plannen voor de stad. Haar collega-jeugdwethouders hebben ook duidelijke doelen opgesteld.

Speelplekken en fietsveiligheid

Nilüfer Betül Aksu focust op het delen van ideeën door kinderen en het bedenken van manieren om Oss aantrekkelijker te maken. Jade van de Coevering pleit voor meer groene ruimte en natuurrijke schoolpleinen. Zij hoopt ook een natuurclub voor kinderen op te richten.

Saar van Mook wil aandacht vragen voor veilige fietsverbindingen tussen de dorpen en Oss. Vooral voor kinderen moeten de fietsroutes veiliger worden, vindt zij.

Het Jeugdcollege zal het komende jaar de belangen en ideeën van kinderen in Oss onder de aandacht brengen bij de gemeente. Het vorige Jeugdcollege, met jeugdburgemeester Julia van Hoek en drie jeugdwethouders, heeft dat het afgelopen jaar ook gedaan.