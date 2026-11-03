Stroomstoring treft Oss: herstel verwacht rond vier uur

In Oss is sinds kwart over twaalf een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat de storing rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5343 in Oss. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en het oplossen van storingen, onderzoekt wat er precies aan de hand is.

De storing begon vanmiddag om twaalf uur zevenentwintig en naar verwachting duurt het tot vier uur voordat het probleem is verholpen. Updates hierover volgen zodra er meer informatie beschikbaar is.