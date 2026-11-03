Ophaaldagen papierinzameling in Meierijstad veranderen

Vanaf 1 december haalt de gemeente Meierijstad zelf oud papier en karton op. Hierdoor veranderen de inzameldagen voor zo’n 19.000 huishoudens. Inwoners kunnen vanaf november hun nieuwe ophaaldag bekijken via de Afvalwijzer.

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De gemeente Meierijstad neemt vanaf 1 december 2026 de inzameling van oud papier en karton voor huishoudens in eigen beheer. De routes van de inzamelvoertuigen zijn opnieuw ingedeeld, wat betekent dat veel inwoners een andere inzameldag krijgen. In totaal gaat het om ongeveer 19.000 huishoudens.

Nieuwe inzameldagen bekijken

Inwoners kunnen vanaf november hun nieuwe inzameldag opzoeken via de Afvalwijzer. Dit kan door de postcode en het huisnummer in te voeren in de gratis Afvalwijzer-app of op de website. Pas na het invullen wordt duidelijk of de inzameldag voor een specifiek adres verandert.

Door de herindeling kan het eenmalig voorkomen dat er tussen twee ophaalbeurten meer of minder tijd zit dan de gebruikelijke vier weken. Wie in de tussentijd te veel papier heeft, kan dit gratis inleveren bij een van de drie milieustraten in de gemeente.

Wat blijft hetzelfde

De frequentie van de inzameling blijft ongewijzigd: eens per vier weken wordt het papier huis aan huis opgehaald. Ook de manier van aanbieden blijft voorlopig hetzelfde. In wijken waar nu blauwe containers worden gebruikt, blijft dat zo. In andere wijken moet het papier gebundeld worden aangeboden. Op termijn krijgen alle huishoudens in Meierijstad een blauwe papiercontainer. Informatie hierover volgt later.

Meldingen bij niet opgehaald papier

Tot 1 december moeten inwoners meldingen over niet opgehaald papier nog doen bij de huidige inzamelaar. Vanaf die datum neemt de gemeente Meierijstad dit over. Meldingen kunnen dan via de telefoon, de Zo Gemeld-app, aan de balie of via de website worden doorgegeven. De gemeente vraagt inwoners om geduld te hebben tijdens de overgangsperiode, omdat de nieuwe routes ook voor de chauffeurs even wennen zullen zijn.