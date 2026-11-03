Meierijstad verlengt steun voor papierverenigingen

Gemeente Meierijstad heeft besloten de financiële steun voor papierverenigingen te verlengen tot eind 2028. Dit omdat de geplande samenwerking bij de papierinzameling voorlopig niet haalbaar blijkt.

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De gemeente Meierijstad gaat vanaf 1 december 2026 zelf de inzameling van oud papier en karton verzorgen. Eerder was het de bedoeling dat verenigingen weer betrokken zouden worden bij deze taak, maar dat blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar. Daarom heeft het college besloten de financiële tegemoetkoming voor de verenigingen voort te zetten tot 1 december 2028.

De inzameling van oud papier was jarenlang een taak die door een marktpartij werd uitgevoerd, in samenwerking met lokale verenigingen. Deze verenigingen verdienden hiermee een belangrijk deel van hun inkomsten. Toen de samenwerking vorig jaar stopte, werd een tijdelijke financiële regeling ingesteld. Deze regeling loopt nu af in 2028 en bouwt af van 50 procent in 2027 naar 25 procent in 2028.

Onvoldoende vrijwilligers

De reden dat de verenigingen voorlopig niet kunnen meedoen, ligt bij de huidige inzamelmethode. Er wordt gewerkt met achterladers en losse papierinzameling tijdens kantooruren. Dit maakt het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. De gemeente werkt aan een nieuwe inzamelstructuur met blauwe papiercontainers en zijladers, waarmee deelname door verenigingen weer mogelijk wordt.

Toekomstige samenwerking

De gemeente bereidt achter de schermen de invoering van de nieuwe inzamelmethode voor. Zodra deze gereed is, wordt het overleg met de verenigingen hervat om afspraken te maken over hun toekomstige rol. Het gaat daarbij onder meer om financiële, juridische en organisatorische voorwaarden. Uiteindelijk neemt het college een besluit over de verdere samenwerking.

Met de verlenging van de financiële steun wil de gemeente voorkomen dat verenigingen opnieuw onverwacht inkomsten mislopen in deze overgangsperiode.