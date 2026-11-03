Natuurspelerij gepland bij Vlagheideberg in Meierijstad

Bij de Vlagheideberg in Meierijstad komt een Natuurspelerij. Het plan voor dit recreatiegebied is ontwikkeld door Natuurspelerij De Vlagheide en omvat dag- en verblijfsrecreatie op een terrein van vijf hectare.

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De gemeente Meierijstad heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Natuurspelerij De Vlagheide. Het recreatiegebied komt ten zuiden van de Vlagheideberg en biedt gratis dagrecreatie, een natuurkampeerterrein en een laagdrempelig horecaconcept. Het project sluit aan bij eerder aangelegde wandel-, fiets- en mountainbikeroutes op de Vlagheideberg.

Het terrein van 50.000 vierkante meter wordt ingericht met speelheuvels en natuurlijke klim- en klautermogelijkheden. Daarnaast komt er een circulaire maakplaats waar kinderen, gezinnen en scholen materialen kunnen hergebruiken. Lokale bedrijven uit Meierijstad dragen bij met kennis, restmaterialen en een inspiratiecentrum.

Verblijfsrecreatie en horeca

Naast dagrecreatie biedt het plan verblijfsrecreatie met een natuurkampeerterrein. Er komen vijftien kampeerplaatsen en maximaal 45 verblijfseenheden, zoals bos-, ven- en zandhuisjes. Voor de horeca is een eenvoudig concept bedacht dat aansluit bij de natuurlijke omgeving. Ook wordt een ontmoetingsplek onder een grote parachute ingericht voor lokale bijeenkomsten en evenementen.

De gemeente schakelt een extern bureau in om het plan verder uit te werken. Dit gebeurt op basis van een eerder vastgestelde visie voor het natuur- en landschapspark Vlagheideberg. Het recreatiegebied wordt onderdeel van een groter gebied van 17,7 hectare, waarbij de resterende ruimte wordt ingezet voor natuurversterking.

Informatieavond en planning

Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de plannen. Op woensdag 18 november is er een informatie- en participatiebijeenkomst bij camping Het Goeie Leven in Eerde. De gemeente streeft ernaar om de definitieve inrichtingsschets en het programma in april of mei 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen.

De provincie Noord-Brabant wordt betrokken bij de natuurontwikkeling en de kwaliteit van de omgeving. Het doel is om recreatie en natuur op een duurzame manier samen te brengen in het gebied.