Stroomstoring treft Veghel: minder dan 25 adressen

De stroomstoring in Veghel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten dinsdagavond zonder stroom. De storing begon om kwart over acht en was binnen zes minuten verholpen.

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De storing in Veghel, onderdeel van gemeente Meierijstad, ontstond onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat de stroomkabels in de regio beheert en verantwoordelijk is voor het oplossen van storingen.

Het ging om een klein aantal getroffen adressen, minder dan 25, in postcodegebied 5465. De stroom was naar verwachting om half negen weer terug, maar de storing werd al iets eerder, om twintig over acht, beëindigd.