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Vergunning verleend voor opening Carnavalsseizoen in binnenstad Den Bosch
Den Bosch heeft toestemming gegeven voor de 11-11 opening van het Carnavalsseizoen. Het evenement vindt plaats op 11 november en strekt zich uit over verschillende straten in de binnenstad.
Bij de festiviteiten worden tenten, podia, foodtrucks en tappunten geplaatst. Ook wordt er gebruik gemaakt van geluidsinstallaties. Het evenement beslaat onder meer de Markt, Parade, Korte Putstraat en Ridderstraat.
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