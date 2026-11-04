Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor opening Carnavalsseizoen in binnenstad Den Bosch

Den Bosch heeft toestemming gegeven voor de 11-11 opening van het Carnavalsseizoen. Het evenement vindt plaats op 11 november en strekt zich uit over verschillende straten in de binnenstad.

Gevonden voor jou

Bij de festiviteiten worden tenten, podia, foodtrucks en tappunten geplaatst. Ook wordt er gebruik gemaakt van geluidsinstallaties. Het evenement beslaat onder meer de Markt, Parade, Korte Putstraat en Ridderstraat.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Den Bosch

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.