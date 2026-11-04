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Carnavalstoptocht in Erp krijgt vergunning van gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft besloten een vergunning te verlenen voor de Carnavalstoptocht van de Uilen van Empeldonk op 8 februari 2027 in Erp.

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De burgemeester heeft op 2 november 2026 het besluit genomen om de vergunning te verlenen voor deze carnavaleske optocht. Het evenement zal plaatsvinden in het dorp Erp, dat onderdeel is van de gemeente Meierijstad. Met dit besluit kan de organisatie beginnen met de voorbereidingen voor de feestelijke tocht.

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