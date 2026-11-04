Stroomstoring in Sint-Oedenrode duurt tot vanavond

In Sint-Oedenrode, gemeente Meierijstad, is sinds vanmiddag een stroomstoring. Het probleem begon om half zes en de netbeheerder verwacht dat het rond half tien vanavond is opgelost. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5492 in Sint-Oedenrode. Het probleem begon kort na vijf uur vanmiddag en de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond half tien vanavond hersteld. Tot die tijd kunnen bewoners in het getroffen gebied hinder ondervinden.