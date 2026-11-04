Den Bosch pakt straatintimidatie aan met Europese subsidie

Den Bosch gaat samen met inwoners en partners werken aan een veiligere openbare ruimte. De gemeente ontvangt hiervoor Europese subsidie en start met activiteiten tijdens Orange the World.

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Den Bosch krijgt steun vanuit Europa om straatintimidatie aan te pakken en sociale veiligheid te verbeteren. Samen met zes andere Europese steden wordt kennis uitgewisseld over hoe je dit het beste kunt doen. Het doel is om succesvolle aanpakken te vertalen naar de situatie in Den Bosch.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het betrekken van mannen en jongens. Er komen activiteiten en campagnes over respectvol gedrag en hoe je als omstander veilig kunt ingrijpen. De gemeente benadrukt dat iedereen kan bijdragen aan een veilige omgeving.

Activiteiten tijdens Orange the World

Van 25 november tot 10 december organiseert Den Bosch verschillende evenementen in het kader van Orange the World. Inwoners kunnen deelnemen aan bijeenkomsten met advies en tips, gesprekken en ontmoetingen. Dit moet helpen om bewustwording te vergroten en een respectvolle gemeenschap te stimuleren.

De gemeente wil beter begrijpen waar inwoners zich onveilig voelen en waarom. Er wordt gekeken naar de inrichting en het gebruik van plekken in de stad, dorpen en wijken. Daarnaast speelt gedrag een grote rol. Door ervaringen te delen en elkaar aan te spreken, moet Den Bosch een plek worden waar respect en veiligheid centraal staan.

Meldingen en ondersteuning

Om patronen van onveiligheid te herkennen, werkt Den Bosch aan een toegankelijke manier om meldingen te doen. Ook komt er passende ondersteuning en zorgvuldige opvolging. De gemeente hoopt zo concrete stappen te zetten richting een openbare ruimte waar iedereen zich vrij kan bewegen.