Oudenbosch krijgt parkeerplaats voor opladen elektrische auto's

In Oudenbosch is besloten een parkeerplek aan de Burgemeester van den Drieslaan exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit moet bijdragen aan schonere lucht, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een laadpaal en een bijbehorende parkeerplaats kwam tot stand omdat er in de directe omgeving onvoldoende laadmogelijkheden beschikbaar zijn. Het verkeersbesluit is genomen na overleg met de politie en past binnen het beleid van de gemeente Halderberge om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren. De plek wordt gemarkeerd met een speciaal verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen voor het opladen van elektrische voertuigen bedoeld is.