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Zes bomen in Nuenen mogen worden gekapt
De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het kappen van zes bomen. Het gaat om bomen op de Nieuw Ervensestraat en Hoekstraat. De vergunning is op 3 november bekendgemaakt.
De zes bomen staan verspreid over verschillende locaties in Nuenen. De vergunning is sinds 4 november van kracht, één dag na de bekendmaking van het besluit. De gemeente hanteert strikte regels bij het kappen van bomen, onder meer om de natuur zoveel mogelijk te beschermen.
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