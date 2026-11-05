Gemeenteraad Gilze en Rijen bespreekt plannen voor komende jaren

De gemeenteraad van Gilze en Rijen bespreekt op 16 november 2026 het collegewerkprogramma. Hierin staan de plannen en maatregelen voor de komende bestuursperiode. De raad kijkt naar de uitwerking van het raadsakkoord en geeft aandachtspunten mee aan het college.

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Het collegewerkprogramma is een uitwerking van het raadsakkoord 2026-2030. Hierin staan de projecten, maatregelen en acties die het college de komende jaren wil uitvoeren. De gemeenteraad buigt zich over onderwerpen zoals woningbouw, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ondersteuning van inwoners.

Het raadsakkoord bevat afspraken en doelen op hoofdlijnen, opgesteld door de gemeenteraad. Het college heeft deze verder uitgewerkt in het werkprogramma. Dit programma geeft concreet aan hoe de plannen worden uitgevoerd.

Vergadering in gemeentehuis

De bespreking vindt plaats op maandagavond 16 november 2026 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Gilze en Rijen. Tijdens de vergadering bepaalt de gemeenteraad welke punten extra aandacht verdienen en of er nog onderwerpen ontbreken.

De bijeenkomst is toegankelijk voor publiek. Het gesprek kan worden gevolgd vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis.