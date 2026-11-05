Onderzoek Catharina Ziekenhuis en TU/e maakt longkanker sneller herkenbaar

Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis en de TU Eindhoven hebben een methode ontwikkeld die longkanker sneller en beter kan herkennen. Door bloedonderzoek te combineren met CT-scans wordt biopsie mogelijk minder vaak nodig. Het onderzoek heeft internationale erkenning gekregen tijdens een congres in Madrid.

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Bij een biopsie nemen artsen een stukje weefsel weg om vast te stellen of er sprake is van longkanker. Dit kan belastend zijn voor patiënten en geeft niet altijd zekerheid. Onderzoekers uit Eindhoven hebben nu een alternatief ontwikkeld door gegevens uit bloedonderzoek en CT-scans te combineren.

De methode maakt gebruik van tumormarkers, stoffen in het bloed die kunnen wijzen op kanker, en informatie uit CT-scans, zoals grootte en vorm van verdachte plekken in de longen. Deze gegevens worden samengebracht in een computermodel. Bij een onderzoek onder 346 patiënten bleek dat de combinatie van bloedonderzoek en CT-scans het percentage herkende longkankergevallen verhoogde van 62 naar 78 procent.

AI helpt bij beeldanalyse

Naast radiologen heeft het onderzoeksteam ook kunstmatige intelligentie (AI) ingezet om de CT-scans te analyseren. Een deeplearningmodel, dat patronen in medische beelden herkent, behaalde vergelijkbare resultaten als radiologen. Het AI-model herkende in combinatie met bloedonderzoek ongeveer 76 procent van de gevallen.

Hoewel de methode nog geen vervanging is voor biopsie, kan het extra aanwijzingen geven bij patiënten voor wie een weefselonderzoek moeilijk of onmogelijk is. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen over verdere onderzoeken.

Internationale erkenning

Het onderzoek is eind oktober gepresenteerd op het congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) in Madrid. Promovendus Hao Cao ontving hier een Merit Award voor zijn bijdrage. Cao werkt vanuit het Catharina Ziekenhuis en de TU Eindhoven en benadrukt het belang van samenwerking tussen medische praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

De methode wordt voorlopig alleen verder getest in wetenschappelijk onderzoek. De volgende stap is om het systeem te valideren in de dagelijkse praktijk, zonder dat de uitkomsten al worden gebruikt voor medische beslissingen.