Halderberge versterkt aanpak veiligheid buitengebied

De gemeente Halderberge heeft een nieuw plan vastgesteld om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren. Het Plan van Aanpak Veiligheid Buitengebied Halderberge 2027-2031 richt zich op preventie, toezicht en samenwerking. Hiermee wil de gemeente criminaliteit en andere veiligheidsrisico’s aanpakken.

Gevonden voor jou

Het buitengebied van Halderberge is belangrijk voor inwoners en ondernemers. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd, maar het gebied kent ook veiligheidsproblemen. Door vrijkomende agrarische bebouwing en afgelegen locaties is er een risico op ondermijnende criminaliteit. Een ernstig incident waarbij een inwoner werd bedreigd met een mes was aanleiding voor het nieuwe plan.

Met het plan zet de gemeente in op een structurele aanpak. Preventie, bewustwording, toezicht, handhaving en samenwerking staan centraal. Het doel is om zowel de veiligheid als de leefbaarheid van het buitengebied te waarborgen.

Samenwerking met inwoners en ondernemers

Inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol in de aanpak. Zij kennen de omgeving goed en kunnen verdachte situaties herkennen en melden. De gemeente wil het bewustzijn bij deze groepen vergroten en hen betrekken bij veiligheidsmaatregelen.

De komende jaren richt Halderberge zich op het verbeteren van toezicht en handhaving, het versterken van de informatiepositie en het uitvoeren van veiligheidsenquêtes. Ook wordt samengewerkt met partners zoals de politie en agrarische organisaties.