Brug Roovert zes weken dicht voor onderhoud

De brug Roovert tussen Hilvarenbeek en Ravels is van maandag 16 november tot en met vrijdag 18 december 2026 afgesloten. Gemeenten Hilvarenbeek en Ravels voeren onderhoud uit aan de brug en de rijbaan. Het verkeer moet omrijden via Goirle en rekening houden met extra reistijd.

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De werkzaamheden zijn nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit inspectie blijkt dat de brugleuning beschadigd is en vervangen moet worden. Daarnaast is de bestrating van de rijbaan in slechte staat, wat ook wordt aangepakt. Er komt een verkeersdrempel met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Op verzoek van Waterschap De Dommel wordt tijdens de werkzaamheden een faunatunnel aangelegd. Deze tunnel is bedoeld voor kleine zoogdieren en amfibieën, zodat zij veilig de weg kunnen oversteken. De nieuwe brugleuning wordt passend gemaakt bij de omgeving.

Volledige wegafsluiting

Tijdens de werkzaamheden is de weg bij de brug volledig afgesloten voor al het verkeer. Zowel Hilvarenbeek als Ravels blijven bereikbaar via Goirle. Weggebruikers moeten vooraf hun route plannen en rekening houden met een langere reistijd.

De uitvoering van het onderhoud is in handen van drie aannemers en wordt gezamenlijk georganiseerd door de gemeenten Hilvarenbeek en Ravels. Omwonenden, ondernemers en recreanten kunnen tijdelijk overlast ervaren door de werkzaamheden.

De afsluiting duurt zes weken, tot en met vrijdag 18 december. Daarna moet de brug weer veilig en beter toegankelijk zijn voor verkeer.