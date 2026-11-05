Boomfeestdag in Heeze-Leende: leerlingen planten bomen

Leerlingen van basisscholen in Heeze-Leende planten bomen en struiken tijdens Boomfeestdag. Ze krijgen uitleg over natuur en werken mee aan het vergroenen van hun omgeving.

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In Heeze-Leende doen leerlingen van groep 7 en 7/8 mee aan de Boomfeestdag. Ze planten bomen en struiken op verschillende locaties in de gemeente. In Leenderstrijp werken kinderen van basisscholen Sint Jan en De Triangel aan een bosplantsoen en een rij knotwilgen achter basisschool Sint Jan. Dit terrein ligt tussen de Hoogeindseweg en de Sint Jan Baptistastraat. Het ontwerp voor deze groeninrichting is gemaakt door natuurorganisatie IVN Heeze-Leende.

Ook op industrieterrein De Poortmannen wordt een groenstrook aangepakt. Hier planten leerlingen uit Heeze en Sterksel struiken achter de houtwal aan het Maarheezerpad, nabij Boelakkers. De activiteiten maken deel uit van het thema van dit jaar: “Lekker Leven met Bomen”.

Uitleg over natuur

Voorafgaand aan het planten krijgen de kinderen uitleg over bomen en natuur. Zo leren ze hoe bomen en paddenstoelen samenwerken, hoe sapstromen in bomen en struiken werken, en welke dieren leven in houtwallen. De uitleg wordt verzorgd door schoolgidsen van IVN Heeze-Leende en enkele natuurouders.