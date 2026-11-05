Nieuwe afvalcontainers en zorgplannen in Zundert

Het college van B&W in Zundert heeft op dinsdag 3 november besloten om nieuwe ondergrondse afvalcontainers te plaatsen in Hooghe Weide. Ook zijn er plannen vastgesteld voor betere zorg en welzijn in de regio.

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In Klein Zundert komen nieuwe ondergrondse afvalcontainers in de wijk Hooghe Weide. Door de komst van hoogbouwwoningen in deze wijk is de afstand tot bestaande inzamellocaties te groot geworden. Het college heeft daarom een definitief besluit genomen over de locaties van deze containers, zodat bewoners hun afval binnen een acceptabele loopafstand kunnen wegbrengen.

Nieuwe afspraken in sociaal domein

Daarnaast heeft het college een aangepaste verordening vastgesteld voor samenwerking met Etten-Leur op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Door nieuwe wettelijke taken in het sociaal domein was een update van deze afspraken nodig. De samenwerking richt zich op het verbeteren van dienstverlening en ondersteuning voor inwoners van beide gemeenten.

Regionale zorg en welzijn

De gemeente Zundert neemt deel aan een regionale samenwerking in West-Brabant met zestien gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen. Het bestaande Integraal Zorgakkoord wordt uitgebreid met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), dat geldt van 2027 tot 2030. Dit akkoord moet zorgen voor betere ondersteuning en toegankelijkere zorg voor inwoners.

Lokale teams versterken

Tot slot heeft het college de Verbeter- en Innovatieagenda ‘Stevige Lokale Teams’ vastgesteld. Deze agenda richt zich op laagdrempelige en integrale ondersteuning voor inwoners, dichtbij huis. Preventie, vroegsignalering en samenwerking tussen professionals staan hierin centraal.