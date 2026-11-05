Maatschappelijke organisaties samen in Gebouw 4 Waalwijk

In Waalwijk gaan maatschappelijke organisaties samenwerken onder één dak in Gebouw 4. Het college wil het pand geschikt maken voor activiteiten die inwoners ondersteunen. De gemeenteraad beslist in december over de plannen. Bij goedkeuring wordt het gebouw vanaf 2028 in gebruik genomen.

Gevonden voor jou

Gebouw 4 in Waalwijk wordt mogelijk de nieuwe thuisbasis voor organisaties zoals de Voedselbank, Speelgoedbank, Stichting Leergeld, Dierenvoedselbank, Quiet en Waalhalla. Ook andere maatschappelijke organisaties kunnen zich er vestigen, mits hun activiteiten passen bij de functie van het gebouw. Het doel is om bewoners met geldzorgen en andere uitdagingen beter te ondersteunen.

Door de organisaties samen te brengen, hoopt de gemeente de samenwerking te versterken. Ze kunnen kennis, voorzieningen en activiteiten delen en zo meer inwoners bereiken. Het gebouw moet bijdragen aan bestaanszekerheid, ontmoeting en deelname aan de samenleving. Ook kunnen inwoners gemakkelijker worden doorverwezen naar andere hulp of mogelijkheden.

Nieuwe kansen voor samenwerking

De betrokken organisaties hebben elk hun eigen specialismen. Door samen te werken, kunnen ze elkaar aanvullen en inwoners beter de weg wijzen. Zo kan een gezin dat bij de Voedselbank komt, ook worden gewezen op hulp van Stichting Leergeld. Daarnaast biedt de gezamenlijke huisvesting mogelijkheden om inwoners met elkaar in contact te brengen en activiteiten te organiseren.

Naast praktische ondersteuning wil de gemeente van Gebouw 4 ook een plek maken waar inwoners elkaar ontmoeten, activiteiten ondernemen en hun talenten ontdekken. Bezoekers die voor hulp binnenlopen, kunnen zo ook kennismaken met andere initiatieven en andersom.

Bestaand pand krijgt nieuwe functie

Gebouw 4 staat momenteel grotendeels leeg. Door het pand geschikt te maken voor maatschappelijke activiteiten, wordt het beter benut. De organisaties krijgen hiermee betaalbare huisvesting, zodat zij hun middelen kunnen blijven richten op het ondersteunen van inwoners. Bovendien komen andere locaties vrij voor verkoop of herontwikkeling, mogelijk voor woningbouw.

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de plannen en de benodigde investering. De raad neemt in december een besluit. Bij een positief besluit worden verdere afspraken gemaakt met de organisaties en starten de vergunningprocedures. De ingebruikname van Gebouw 4 staat gepland voor 2028.