Teun van den Brand nieuwe voorzitter stuurgroep De Baars

Wethouder Teun van den Brand uit Goirle is benoemd tot voorzitter van de stuurgroep De Baars. Hij werd op 4 november aangesteld. De stuurgroep werkt aan plannen voor duurzame energie en klimaatadaptatie in het gebied.

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De stuurgroep De Baars bestaat uit bestuurders van vier gemeenten en een waterschap. Naast Teun van den Brand zijn dit wethouders Wouter Bollen (Hilvarenbeek), Yusuf Çelik (Tilburg), Fons Potters (Oisterwijk) en Mado Ruijs van Waterschap De Dommel.

Plannen voor De Baars

De Baars is een gebied waar gemeenten en het waterschap samenwerken aan duurzame energie en klimaatoplossingen. Hierbij wordt gekeken naar een combinatie van functies zoals natuur, landbouw, wonen en recreatie. De aanpak is integraal, wat betekent dat de verschillende opgaven en belangen worden samengevoegd.

De planning loopt tot 2030. In 2027 worden belangrijke keuzes gemaakt, zoals een gebiedsvisie en voorkeursoplossingen voor windenergie en waterberging. Vanaf 2028 kunnen initiatiefnemers hun plannen verder uitwerken en vergunningen aanvragen. De uitvoering start naar verwachting in 2029 of 2030.

Een belangrijk onderdeel van het proces is de Omgevingseffectrapportage (OER), die begin 2027 klaar moet zijn. Hierin worden de effecten van verschillende mogelijkheden onderzocht, bijvoorbeeld op de natuur en leefomgeving. Inwoners krijgen meerdere momenten om mee te denken en te reageren.