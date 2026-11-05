Stroomstoring treft Etten-Leur en Breda

De stroomstoring in Etten-Leur is opgelost. Minder dan 25 adressen hadden hier last van. De storing begon om kwart over drie vanmiddag en was binnen enkele minuten verholpen.

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De oorzaak van de storing in Etten-Leur is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt dit nog onderzocht. De getroffen adressen lagen onder andere in een deel van postcodegebied 4873.

Ook enkele adressen in de gemeente Breda, waaronder delen van de postcodegebieden 4836, 4838 en 4839, hadden kort last van stroomuitval. De storing was naar verwachting tot half zes vanmiddag verholpen, maar werd al om vier minuten voor half vier opgelost.