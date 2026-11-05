Centrum Steenbergen krijgt acht nieuwe geveltuinen

Het centrum van Steenbergen heeft acht nieuwe geveltuinen gekregen. Acht ondernemers hebben bij hun winkelpand een strook groen aangelegd. De geveltuinen zorgen voor meer kleur en dragen bij aan biodiversiteit.

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In het centrum van Steenbergen zijn acht geveltuinen aangelegd door ondernemers. Een geveltuin is een smalle strook groen direct tegen een gevel, waarbij stoeptegels plaatsmaken voor planten. De tuinen zijn beplant met biologische en grotendeels inheemse soorten.

Bij het kiezen van de planten is rekening gehouden met de hoeveelheid zon en schaduw bij elke gevel. Hierdoor heeft iedere geveltuin beplanting die past bij de specifieke omstandigheden van de plek.

Voordelen voor natuur en klimaat

Geveltuinen bieden niet alleen een groenere uitstraling, maar hebben ook voordelen voor de natuur. Bloeiende planten trekken bijen en vlinders aan en dragen bij aan de biodiversiteit in de stad. Onderzoek toont aan dat zelfs kleine groene zones een verschil kunnen maken.

Daarnaast helpen de tuinen bij het opvangen van regenwater, dat makkelijker in de bodem zakt. Dit voorkomt dat water direct naar het riool stroomt. Het groen zorgt ook voor verkoeling op warme dagen.

Meer groen in de toekomst

De aanleg van de acht geveltuinen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de ondernemers. De gemeente hoopt dat dit voorbeeld anderen inspireert om ook tegels te vervangen door groen. Geveltuinen kunnen niet alleen bij winkelpanden, maar ook bij woningen worden aangelegd.