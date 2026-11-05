Boxtelse landschappen krijgen landelijke erkenning

De Leembossen Dommelland en De Mortelen zijn uitgeroepen tot Icoonlandschap. Deze gebieden in Boxtel behoren nu tot de meest bijzondere natuur- en cultuurlandschappen van Nederland. De titel is toegekend vanwege hun unieke landschappelijke kwaliteit, natuurwaarden en cultuurhistorische betekenis.

Gevonden voor jou

Op 30 oktober heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap vijf gebieden in Het Groene Woud benoemd tot Icoonlandschap. Twee van deze gebieden liggen gedeeltelijk in de gemeente Boxtel: De Leembossen Dommelland en De Mortelen. De erkenning benadrukt de waarde van deze gebieden voor natuur, erfgoed en recreatie.

De Mortelen en De Leembossen Dommelland zijn geliefde plekken voor wandelaars en fietsers. Het landschap is een mix van bossen, houtwallen, beekdalen, akkers en weilanden. Deze variatie maakt de gebieden aantrekkelijk en benadrukt de samenhang tussen natuur en cultuurhistorie.

Inzet van lokale betrokkenen

De titel Icoonlandschap is mede te danken aan de inspanningen van grondeigenaren, agrariërs, vrijwilligers en natuurorganisaties. Door samenwerking en goed beheer zijn de unieke eigenschappen van deze gebieden behouden gebleven. Dit toont het belang van zorgvuldige omgang met het landschap.

De erkenning sluit aan bij de ambities van Boxtel om natuur en biodiversiteit te versterken. De gemeente zet zich in voor een groene omgeving waarin ruimte is voor recreatie en behoud van cultuurhistorie. De landelijke waardering van De Mortelen en De Leembossen Dommelland onderstreept deze inzet.