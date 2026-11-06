Stroomstoring in Overloon: herstel verwacht rond middaguur

De stroomstoring in Overloon is opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon vanochtend rond tien over acht en was om vijf voor half tien verholpen.

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De stroomuitval in Overloon, gemeente Land van Cuijk, ontstond door graafschade. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel per ongeluk beschadigd, waardoor een deel van postcodegebied 5825 tijdelijk zonder stroom zat.

Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen in de regio beheert, werd de storing sneller verholpen dan verwacht. De oorspronkelijke prognose was kwart over tien, maar de stroomvoorziening was al om vijf voor half tien hersteld.