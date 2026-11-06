Stroomstoring in Berkel-Enschot, herstel verwacht rond kwart over tien

In Berkel-Enschot is sinds vanochtend een stroomstoring gaande. De storing begon om kwart over acht en treft een deel van postcodegebied 5056. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over tien is opgelost.

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Monteurs zijn bezig om de storing in Berkel-Enschot, een kern in de gemeente Tilburg, te verhelpen. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van kabels en leidingen, verwacht dat de stroomvoorziening rond kwart over tien weer hersteld is. Tot die tijd blijft een deel van postcodegebied 5056 getroffen.