Oliebollekraam komt naar Mangrovelaan in Rijen

Van 27 november tot en met 3 januari staat een oliebollekraam in Rijen.

Gevonden voor jou

De kraam staat op de Mangrovelaan en verkoopt oliebollen op verschillende tijden. Op maandag kun je er terecht van twaalf uur tot zes uur ’s avonds. Van dinsdag tot en met vrijdag is de kraam open van tien uur tot zes uur. Op zaterdag en koopzondagen kun je oliebollen halen van tien uur tot vijf uur ’s middags.