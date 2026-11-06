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Varkenshouderij in Bladel vraagt vergunning aan voor luchtwasser

Een varkenshouderij in Bladel heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een chemische luchtwasser. Het gaat om de locatie aan Goorland 4.

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De chemische luchtwasser is bedoeld om de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak, te verminderen. Het systeem filtert de lucht voordat deze naar buiten gaat, wat de impact op het milieu kan verkleinen. De aanvraag voor de vergunning is ingediend bij de gemeente Bladel.

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