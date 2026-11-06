Tijdelijke bouwweg voor hoogspanningsstation Boxmeer aangelegd

Er is een vergunning verleend voor een tijdelijke bouwweg tussen Zandkant 1 in Boxmeer en de N272. Het gaat om werkzaamheden voor het 380kV Hoogspanningsstation in Boxmeer.

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De vergunning is op 3 november door de gemeente Land van Cuijk goedgekeurd. Voor de aanleg van de bouwweg worden onder meer bomen gekapt en wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan. Ook wordt een nieuwe uitweg aangelegd. De bouwweg is nodig om het hoogspanningsstation bereikbaar te maken tijdens de werkzaamheden.