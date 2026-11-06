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Dakkapel aan voorgevel woning in Son en Breugel toegestaan
De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van een woning aan de Sint Genovevastraat.
De vergunning is op 4 november 2026 verzonden door burgemeester en wethouders. Hiermee mag de eigenaar een dakkapel aan de voorkant van het huis laten bouwen. Het gaat om een adres in de Sint Genovevastraat in Son en Breugel.
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