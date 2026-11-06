Verlenging termijn voor noodlokalen in Eindhoven

De termijn voor het plaatsen van twee noodlokalen aan de Locatellistraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een omgevingsvergunning is aangevraagd.

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De verlenging van de vergunning is bedoeld voor twee noodlokalen aan de Locatellistraat. Dit wordt gezien als een bouwactiviteit die onder het ruimtelijke deel van de aanvraag valt. De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.