Advertentie
Verlenging termijn voor noodlokalen in Eindhoven
De termijn voor het plaatsen van twee noodlokalen aan de Locatellistraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een omgevingsvergunning is aangevraagd.
De verlenging van de vergunning is bedoeld voor twee noodlokalen aan de Locatellistraat. Dit wordt gezien als een bouwactiviteit die onder het ruimtelijke deel van de aanvraag valt. De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie