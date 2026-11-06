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Termijn verlengd voor nieuwbouw bedrijfsunits in Eindhoven

De termijn voor de omgevingsvergunning voor 26 nieuwe bedrijfsunits aan de Dillenburgstraat in Eindhoven is verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om de nieuwbouw van bedrijfsunits aan de Dillenburgstraat 29. Deze verlenging is puur informatief en heeft geen invloed op de mogelijkheid tot bezwaar maken. De vergunning zelf ligt niet ter inzage.

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