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Geluidsontheffing Sportlaan Rosmalen voor evenement
Op zaterdag 7 november mag een evenement op de Sportlaan in Rosmalen meer geluid maken. Hiervoor is een speciale ontheffing verleend.
De ontheffing is incidenteel en gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de geluidsvoorschriften voor één dag. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.
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