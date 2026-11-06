Lijsterbes in speeltuin Boxtel wordt gekapt en vervangen

In Boxtel wordt een lijsterbes in de speeltuin aan de St.Barbarastraat gekapt. De boom wordt vervangen door een nieuwe. Het besluit is op 4 november genomen.

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De boomkap is onderdeel van werkzaamheden die vallen onder een omgevingsvergunning. Het gaat om het rooien van de boom en het aanplanten van een vervanger. De speeltuin ligt naast huisnummer 17 aan de St.Barbarastraat.