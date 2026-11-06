Navigatie overslaan
Ontdek

Lijsterbes in speeltuin Boxtel wordt gekapt en vervangen

In Boxtel wordt een lijsterbes in de speeltuin aan de St.Barbarastraat gekapt. De boom wordt vervangen door een nieuwe. Het besluit is op 4 november genomen.

Gevonden voor jou

De boomkap is onderdeel van werkzaamheden die vallen onder een omgevingsvergunning. Het gaat om het rooien van de boom en het aanplanten van een vervanger. De speeltuin ligt naast huisnummer 17 aan de St.Barbarastraat.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.