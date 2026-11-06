Collectevergunning voor Goede Doelenweek in Sint Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een collectevergunning verleend voor de Goede Doelenweek. Van 4 tot en met 17 april 2027 mag er gecollecteerd worden op diverse locaties in Sint Oedenrode.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om geld in te zamelen voor goede doelen op meerdere plekken in Sint Oedenrode. Het besluit over de vergunning is genomen op 4 november 2026. De inzamelingsactie biedt inwoners en bezoekers de kans om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke initiatieven.