Navigatie overslaan
Ontdek

Collectevergunning voor Goede Doelenweek in Sint Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een collectevergunning verleend voor de Goede Doelenweek. Van 4 tot en met 17 april 2027 mag er gecollecteerd worden op diverse locaties in Sint Oedenrode.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om geld in te zamelen voor goede doelen op meerdere plekken in Sint Oedenrode. Het besluit over de vergunning is genomen op 4 november 2026. De inzamelingsactie biedt inwoners en bezoekers de kans om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke initiatieven.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.