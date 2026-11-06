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Mobiele biebbus krijgt ontheffing in Mariaheide

De Leeslijn heeft ontheffing gekregen om vanaf 2027 elke dinsdagmiddag een mobiele biebbus te plaatsen op Hennenberg in Mariaheide.

Gevonden voor jou

De ontheffing geldt voor vijf jaar, tot en met december 2032. De mobiele biebbus is bedoeld om boeken uit te lenen en zal elke dinsdagmiddag beschikbaar zijn op de locatie in Veghel. Dit initiatief ondersteunt het lezen en biedt een praktische oplossing voor inwoners die minder makkelijk naar een reguliere bibliotheek kunnen gaan.

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