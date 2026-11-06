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Stroomstoring in Tilburg: oorzaak nog onbekend
In Tilburg is sinds vanochtend een stroomstoring actief. De storing begon om tien voor elf en treft een deel van postcodegebied 5041. De oorzaak is nog niet bekend, maar de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor zes vanmiddag is opgelost.
De stroomstoring in Tilburg zorgt ervoor dat een onbekend aantal adressen zonder elektriciteit zit. Het probleem wordt onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio.
De getroffen postcode betreft een deel van 5041. De netbeheerder verwacht dat de storing om kwart voor zes vanmiddag verholpen zal zijn.
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