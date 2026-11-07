Raadslid Merlijn Crebolder (56) overleden

Merlijn Crebolder, raadslid voor VVD Halderberge, is op 4 november overleden.

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Merlijn Crebolder, raadslid voor de VVD in Halderberge, is op 4 november op 56-jarige leeftijd overleden. Ze maakte sinds 2024 deel uit van de gemeenteraad, na eerder twee jaar commissielid te zijn geweest.

Crebolder zette zich vooral in voor het fysieke domein, met nadruk op woningbouw in het buitengebied. Ze stond bekend om haar verbindende aanpak en wist mensen met haar persoonlijke benadering te betrekken. Haar werk in de gemeenteraad werd gekenmerkt door een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Herdenking tijdens vergadering

Op 12 november zal tijdens de Algemene Beschouwingen in Halderberge worden stilgestaan bij haar overlijden. Dit gebeurt met een in memoriam en een minuut stilte. Haar inzet en betrokkenheid blijven een blijvende herinnering voor haar collega’s en de gemeente.