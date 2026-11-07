Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Hilvarenbeek

De stroomstoring in Hilvarenbeek is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom door een kapotte kabel. De storing begon om kwart voor elf en was om één uur 's middags verholpen.

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De stroomstoring in Hilvarenbeek ontstond door graafschade. Bij graafwerkzaamheden werd per ongeluk een stroomkabel beschadigd, waardoor een deel van postcodegebied 5081 werd getroffen.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van de stroom- en gasnetwerken, verwachtte aanvankelijk dat de storing tot vier uur 's middags zou duren. Het probleem werd echter eerder opgelost, rond één uur.