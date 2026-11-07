Boeren in Leende beheren water met miniwaterschap

In Leende beheren vijftien boeren en grondeigenaren samen het waterpeil in een gebied van 300 hectare. Met stuwtjes en korte lijnen houden zij het land langer vochtig, wat gunstig is voor gewassen en de bodem.

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In het buitengebied van Leende, tussen de Groote Aa en de Buulder Aa, werken boeren en andere grondeigenaren samen in een zogenoemd miniwaterschap. Dit informele samenwerkingsverband bestaat uit vijftien betrokkenen, waaronder een golfclub, en beslaat 250 tot 300 hectare. Het doel is om regenwater langer vast te houden en te voorkomen dat het te snel wegstroomt.

Het idee ontstond na droge jaren en komt voort uit een pilotproject. De deelnemers plaatsen stuwtjes in sloten, waarmee het waterpeil eenvoudig kan worden aangepast. Ook gebruiken ze bermsloten en duikers, open buizen onder wegen, om het water beter te verdelen. Hierdoor krijgt het water meer tijd om in de bodem te zakken.

Afstemming en maatwerk

De waterbeheerders stemmen het peil af op de gewassen en activiteiten in het gebied. Zo groeien er aardappelen, mais en gras, maar niet elk gewas kan tegen dezelfde hoeveelheid water. Het miniwaterschap speelt hierop in door het waterpeil flexibel te beheren. Als het water te hoog staat, kunnen boeren contact opnemen met Harrie Maas, een van de initiatiefnemers, die de stuwtjes aanpast.

In het verleden was er een activiteit die een lagere waterstand vereiste. Door een extra stuw te plaatsen, bleef het water elders in het gebied behouden. Inmiddels is deze activiteit gestopt en staat het stuwtje continu dicht. Het miniwaterschap kiest voor stapsgewijze verbeteringen, zodat het systeem werkbaar blijft voor iedereen.

Onderzoek en toekomst

Studenten en leerlingen onderzoeken hoe het watersysteem verder kan worden verbeterd. Het miniwaterschap werkt daarnaast aan een tweede pilot in Heeze-Leende, bij Paaldijk-Renheide. Hier willen de deelnemers met kleine maatregelen water vasthouden in een droog gebied.

De samenwerking binnen het miniwaterschap is gebaseerd op vertrouwen. De gemeente en Waterschap De Dommel spelen ook een rol, bijvoorbeeld bij het openhouden van duikers en het bedienen van stuwtjes. Het initiatief is onderdeel van een bredere watertransitie, waarin het hele watersysteem beter bestand moet worden tegen droogte en neerslag.