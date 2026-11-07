Koninklijke onderscheiding voor Goemans en Van Rooij

Paul Goemans uit Sint-Oedenrode en Piet van Rooij uit Boxtel hebben op zaterdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Van Rooij van Meierijstad reikte de onderscheidingen uit. Beide heren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gevonden voor jou

Paul Goemans, 87 jaar, heeft zich jarenlang ingezet voor meerdere stichtingen in Sint-Oedenrode. Hij is sinds 1995 bestuurslid van Stichting Smitsorgel en werkt mee aan het organiseren van concerten en het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Daarnaast is hij medeoprichter en secretaris van Stichting Rooi Hartsafe en Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode. Zijn werk richt zich op het versterken van reanimatieonderwijs en het opbouwen van een solide bestuurlijke basis.

Verdiensten Piet van Rooij

Piet van Rooij, 65 jaar, uit Boxtel is actief als bestuurslid en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Sint-Oedenrode. Hij werkt als kaderinstructeur, evenementencoördinator en hulpverlener. Ook heeft hij een leidende rol als voorzitter van Stichting Rooi Hartsafe, waar hij zich inzet voor een goed functionerend AED-netwerk en burgerhulpverleners. Daarnaast ondersteunt hij reanimatiecursussen en coördineert opleidingen bij Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode.

De onderscheidingen onderstrepen de jarenlange inzet van beide mannen voor de gemeenschap in Sint-Oedenrode. Hun werk draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van inwoners in de regio.