Hulpdienst St. Maarten viert 25-jarig jubileum

Hulpdienst St. Maarten heeft vrijdag 6 november haar 25-jarig jubileum gevierd. De koffieochtend begon ooit met een klein groepje en is uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor ruim twintig gasten. Vrijwilliger Toos van Gansewinkel, die vanaf het begin betrokken is, werd tijdens het jubileum in het zonnetje gezet.

Gevonden voor jou

De koffieochtend van Hulpdienst St. Maarten begon in november 2001 met een kleine groep gasten. Zij kwamen destijds één keer per maand samen in de kantine van de korfbalvereniging. Inmiddels telt de groep ruim twintig deelnemers en ontmoeten zij elkaar twee keer per maand in Het Honk.

Tijdens de bijeenkomsten wordt bijgepraat, een spelletje gespeeld en samen een gezellige ochtend doorgebracht. Vrijdag stond het jubileum in het teken van terugblikken en het vieren van de mijlpaal met koffie, gebak en een hapje en drankje.

Toos van Gansewinkel geëerd

Een bijzonder moment was er voor Toos van Gansewinkel, die al vanaf de eerste bijeenkomst betrokken is bij de koffieochtend. Toos zorgde er destijds voor dat de groep in de kantine van de korfbalvereniging terechtkon. Ze was verantwoordelijk voor het openen van de deur, het zetten van koffie en het afwassen.

Bovendien was zij het aanspreekpunt voor nieuwe gasten. Haar betrokkenheid zorgde ervoor dat de groep hecht bleef, waarbij snel werd opgemerkt als iemand een keer niet aanwezig was. Voor haar inzet van 25 jaar werd Toos tijdens het jubileum in de bloemetjes gezet.

Proost op de toekomst

Voorzitter Marja Helder blikte tijdens de jubileumochtend terug op het ontstaan van de koffieochtend en sprak haar waardering uit voor alle vrijwilligers en deelnemers. Na de toespraak werd het glas geheven en proostte de groep op het jubileum én op de komende jaren.