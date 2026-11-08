Mogelijk verband tussen brand op woonwagenkamp en met zuur overgoten man

De politie heeft meer informatie gedeeld over de zaak rond een man die in september werd overgoten met een bijtende vloeistof, waarschijnlijk zuur. Dat gebeurde in de omgeving van een woonwagenkamp in Breda. De politie onderzoekt nu of die gebeurtenis te maken heeft met een brandstichting een maand later in dezelfde buurt.

De man raakte op donderdagavond 24 september gewond nadat hij aan de Weegbladtuin, nabij het woonwagenkamp, werd overgoten met een bijtende vloeistof . Het ging vermoedelijk om zuur, meldt de politie zondag. Hij liep daarbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht.

Ongeveer een maand later, in de nacht van vrijdag 23 oktober, werd een voertuig bij een huis in brand gestoken. Ook die brandstichting vond plaats aan de Weegbladtuin.

Verband

De politie zegt zondag dat beide zaken mogelijk met elkaar te maken hebben. Dat verband wordt nog onderzocht. De recherche hoopt daarbij op hulp van getuigen. Mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord rondom de twee gebeurtenissen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

In een eerdere versie van dit verhaal hebben we vermeld dat beide incidenten zich op het woonwagenkamp zouden hebben afgespeeld. Dat blijkt onjuist te zijn en dat hebben we op maandag 9 november aangepast.