Internationals van NAC opgeroepen voor interlands

NAC Breda mist zaterdag tegen FC Emmen meerdere spelers door interlandverplichtingen.

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De club levert tijdens de komende interlandperiode verschillende internationals en jeugdinternationals af. De Canadese aanvaller Theo Brym is alsnog opgeroepen voor de nationale ploeg van zijn land. Hij speelt mogelijk mee in twee wedstrijden tegen Guatemala in de Concacaf Nations League.

Brahim Ghalidi sluit aan bij de O23-ploeg van Marokko. Dat team speelt kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup O23 tegen Ethiopië. Karim Mperanyi, die onlangs tegen Helmond Sport zijn debuut maakte voor NAC, is geselecteerd voor het nationale team van Burundi. Hij speelt met zijn ploeg tegen Zambia.

Jeugdspelers in actie

Ook de jeugd van NAC is goed vertegenwoordigd. Mylan Brouwers maakt zijn debuut in de selectie van Oranje Onder 18. Daarnaast sluit Rayan van Aarst opnieuw aan bij dat team, waar hij eerder aanvoerder was. Oranje Onder 18 speelt oefenwedstrijden tegen leeftijdsgenoten uit Engeland, Zweden en Zwitserland.

Pepijn Reulen staat op de stand-by-lijst van Oranje Onder 19. Hij kan mogelijk nog worden opgeroepen voor die ploeg.

Afwezigen tegen FC Emmen

Door de interlandverplichtingen mist NAC de opgeroepen spelers in ieder geval in het thuisduel met FC Emmen van komende zaterdag. Die wedstrijd begint om half vijf in het Rat Verlegh Stadion.