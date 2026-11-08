Illegaal vuurwerk gevonden in Dinteloord

In Dinteloord is een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Volgens burgemeester Ruud van den Belt is daarmee een mogelijke ramp voorkomen. Het vuurwerk lag opgeslagen in een garagebox. Twee verdachten zijn aangehouden.

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Het vuurwerk werd ontdekt tijdens een politieactie en had bij een ontploffing grote schade kunnen veroorzaken. Volgens de politie zouden bewoners van de omliggende buurt gevaar hebben gelopen door de enorme explosieve kracht. Burgemeester Van den Belt benadrukt dat het opslaan van vuurwerk in woonwijken levensgevaarlijk is.

De vondst komt vlak voor de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod. De gemeente heeft maatregelen getroffen om de veiligheid in deze periode te waarborgen. Samen met politie, brandweer, boa's en jongerenwerk wordt ingezet op het opsporen van illegaal vuurwerk en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Landelijk vuurwerkverbod

Het landelijke vuurwerkverbod is ingesteld vanwege de risico's en overlast van vuurwerk. De burgemeester begrijpt dat vuurwerkliefhebbers teleurgesteld zijn, maar wijst op de veiligheid van bewoners en hulpverleners. Hij roept inwoners op om verdachte situaties te melden bij de politie.

De politie heeft aangegeven meldingen serieus te nemen en snel te handelen bij verdachte situaties. Bewoners kunnen verdachte opslag, vervoer of handel van vuurwerk melden via reguliere telefoonnummers of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.